Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Şehir Tiyatroları, 5 Ekim’de açılacak yeni tiyatro sezonunda “İstanbul Klasiklerle Buluşuyor” temasıyla Shakespeare, Arthur Miller, İbsen ve Haldun Taner gibi yazarların eserlerinin ağırlıkta olduğu repertuvarı tiyatroseverlere sunacak. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever “Şehir Tiyatrolarının bugüne kadarki repertuvarına baktığımızda, klasikleşmiş birçok yazarın ilk oyunlarının seyirciyle buluştuğunu görürüz. Bugün de bu misyonumuzu titizlikle sürdürüyoruz. Yerli ve yabancı klasikleri seyircimizle buluştururken, yeni yazarlar ve oyunları da repertuvarımıza dâhil ediyoruz” diyor.

Görme engelli çocuklara sesli betimleme ile tiyatro heyecanı Kültür sanat alanında çalışmalarını sürdüren Turkcell, 'Hayal Ortağım' uygulaması sayesinde görme engelli çocuklara sesli betimlemeyle tiyatro heyecanı yaşattı.

Pandemi yorgunu sinema ve tiyatroya 168 milyon destek Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de sanatsal faaliyetler oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandeminin tiyatro ve sinemada yol açtığı olumsuz etkiyi açıkladı: 608 özel tiyatrodan sadece 105’i aktif durumda.