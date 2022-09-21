Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yaklaşık beş senedir eser üreten Brad Pitt’in çalışmaları, Finlandiya’daki Sara Hildén Sanat Müzesinde “We” (Biz) başlığıyla sergilenmeye başladı. Pitt’in teşhir edilen dokuz eseri arasında, şeffaf silikonla kaplanmış ev şeklinde bir yapı ve ilk heykeli olan “House A Go Go” da yer alıyor. Oyuncunun eserleri, müzisyen Nick Cave ve sanatçı Thomas Houseago’nun çalışmalarıyla birlikte ziyarete sunuluyor. Son olarak rol aldığı “Bullet Train” filmiyle konuşulan Brad Pitt, 2017 yılında seramik sanatı yapmaya başladığı açıklamıştı. Sergi, 15 Ocak 2023’e kadar görülebilecek.

SanatBurada Contemporary İstanbul'da sanatseverlerle buluştu Hepsiburada, sanatseverleri çağdaş sanatla buluşturmaya devam ediyor. SanatBurada platformu, genç sanatçıların yeni eserlerinden oluşan ilk özel seçkisiyle açıldı. SanatBurada’nın lansmanı, 17. Contemporary İstanbul’da gerçekleştirildi.

Salt'ta arşiv sergisi... 90’lar sahneye çıktı Türkiye’de sosyal değişimlerin yaşandığı 1990’lar, siyasi ve ekonomik açıdan da çalkantılı bir devirdi... Peki, o yıllarda Türkiye’nin kültürel ortamları nasıldı? İşte bugünlerde görülebilen bir sergi bu soruya cevap veriyor.