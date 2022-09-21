Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Eser, Millî Mücadele’den sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni de temsil etmeye başlayan İstiklal Madalyası’nın şimdiye kadar yazıya dökülmemiş son bir asırlık hikâyesini, belgeler ve fotoğraflarla aktarıyor. Türkiye İş Bankası Müzesinin “Bir Asrın Ardından: Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer Sergisi” hazırlıkları esnasında İstiklal Madalyası mirasçılarına aile büyüklerinin madalyalarının yanı sıra fotoğraf, belge, obje gibi yadigârların ödünç verilmesi için bir çağrı yapıldı. Ülke genelinde yapılan duyuru büyük bir ilgiyle karşılanarak, üç yüzü aşkın madalyanın yanı sıra yüzlerce belge, fotoğraf ve nesne sergi için ödünç verildi. Prof. Dr. Uyar’ın danışmanlığını yaptığı sergi, kitaba da kaynak oldu.

Brad Pitt’ten heykel sergisi ABD’li aktör Brad Pitt’in heykeltıraşlık eserleri sergiye çıktı…

Salt'ta arşiv sergisi... 90’lar sahneye çıktı Türkiye’de sosyal değişimlerin yaşandığı 1990’lar, siyasi ve ekonomik açıdan da çalkantılı bir devirdi... Peki, o yıllarda Türkiye’nin kültürel ortamları nasıldı? İşte bugünlerde görülebilen bir sergi bu soruya cevap veriyor.