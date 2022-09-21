Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Nejat Birecik, sahnelere ara verdikten sonra, şimdilerde kendisini yeni oyuncular yetiştirmeye adadı. “Drama Next” adıyla eğitim başlatan usta tiyatrocu, özellikle sosyal medyada oyunculuk yapmaya çalışanları “oyuna” davet ediyor. Biz de bu vesileyle kendisiyle sohbet ediyoruz…

> Oyunculuğu bıraktım demiştiniz ama tiyatro tamamen bırakılan bir şey değil galiba…

Tiyatro hayatınızın sonuna kadar onu bırakmanıza izin vermez. Bazen sahnede oluyorsunuz, bazen idarecilik bazen de eğitmenlik yapıyorsunuz. Bunların hepsi hizmettir. Ben çok zor oyunculuk okudum. On yılımı verdim tiyatro okuluna. Bildiğini paylaş, tebliğ et terbiyesinden geliyorum.

KANLI PERŞEMBE DERDİK

> Sizin zamanınızda nasıldı tiyatro konservatuvarlarının atmosferi?

Yıldız Kenter tarafından eğitildim ama oyunculuğuma son hâlini Ahmet Levendoğlu verdi. Ondan ileri bir ciddiyetle tiyatroya tutunmayı öğrendim. Yıldız Hoca’nın konservatuvardaki ders gününe “Kanlı Perşembe” derdim, zor geçerdi. O günlerde bilgiye ulaşmak kolay değildi. Mesela Shakespeare kostümlerini öğrenmek için İngiliz Konsolosluğuna gitmişliğim var.

> Peki, şimdiki oyunculara bakınca ne düşünüyorsunuz?

Çok başarılı oyuncular var ama ne kadar bilinçliler, bir disiplin içerisindeler mi, bilmiyorum. Bu, gerekli mi, ondan da emin değilim.

OYUNCULUK İÇİN TİYATRO ŞART DEĞİL

> Tiyatro kökenli oyuncular da artık azalıyor. Bu durum korkutucu mu?

Artık her şey yeniden yazılıyor. Çağımız oyunculuk için tiyatro eğitimi almayı gerektirmiyor. Zaten tiyatro, oyunculuk için geçilecek bir yol olarak görülmemeli. Tiyatro farklı bir alan…

> Siz de yeni bir tiyatro atölyesine başlıyorsunuz. Fikir, bu noktadan mı çıktı?

Sosyal medyada büyük annelerimizi, kundaktaki bebekleri oynatmaya çalışıp kedileri köpekleri konuşturmaya başladık. Hâliyle TikTok ve Instagram’a baktığımda, “Maymun Çağı”na gelmişiz demekten kendimi alamıyorum. Artık insanın vasatında bir oyunculuk özelliği var! Ben de bu yüzden bir şeyler yapmaya karar verdim. Sonunda “Drama Next” adıyla oyunculuk eğitimini hayata geçirdim. Altı haftalık bir oyunculuk eğitimi ama daha ziyade beyaz yakalılar için geliştirdim.

YERLİ YAZARLARIN ÖNÜ KAPATILIYOR

> Türk tiyatrosunun en önemli problemi sizce ne? Mesela hâlâ “yerli oyun yazarı eksik” deniliyor…

Geçmişte yerli tiyatro yazarı çıkmaması, artık hayatta olmayan birkaç yazarın hegemonyasından ötürüydü. Çünkü her şeyi kendilerine yontuyorlardı ve birtakım yarışmalar da vesayet altındaydı. Şu anda da “sadece benim oyunum oynansın” diye uğraşan isimler var. Yeni yerli yazarların önü bir şekilde kapanıyor.

YENİ OYUNCULAR SOSYAL MEDYADAN ÇIKIYOR

> Yani sosyal medyadakileri profesyonel oyunculuğa mı davet ediyorsunuz?

Kişiler sosyal medyada cut-copy-paste (kes, kopyala, yapıştır) şeklinde oyunculuklarını kendi kendilerine geliştiriyorlar. Ben de bir noktada “gelin bunu daha bilinçli şekilde yapın” diyorum.

> Peki, sosyal medyadaki bu oyunculuk denemeleri, sinema için gelecek vadediyor mu?

Aralarında natürel şeyler de var. Bunları önemsiyorum. Artık yetenekler sosyal medyada keşfedilebilir. Sonrasında bir eğitime gerek olduğu açık. Mesela benim sosyal medyada uzun zamandır takip ettiğim bazı kişiler oyuncu oldu. Artık oyunculuk seçmeleri, telefonla oluyor. Hâlbuki eskiden kendinizi başka yerlerde ispat etmeniz gerekirdi.

Şehir Tiyatrolarında klasiklerin sezonu 108 yıllı geride bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezonda yerli ve yabancı klasik oyunlara ağırlık verecek.

Görme engelli çocuklara sesli betimleme ile tiyatro heyecanı Kültür sanat alanında çalışmalarını sürdüren Turkcell, 'Hayal Ortağım' uygulaması sayesinde görme engelli çocuklara sesli betimlemeyle tiyatro heyecanı yaşattı.