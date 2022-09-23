Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Prof. Dr. Rıdvan Şentürk idaresindeki akademik ekip tarafından kaleme alınan raporda, 2016-2020 yıllarındaki sinema, dizi ve animasyon filmlerine dair tespit ve tavsiyeler yer aldı. Söz konusu raporda; dizilerin aksine Türk filmlerinin yeterince dünyaya pazarlanamadığı vurgulandı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Rıdvan Şentürk “2016-2020 arasına dair çalışmamız çok anlamlı oldu. Nihayetinde pandemi, bir kriz dönemiydi. Bunun sinema sektörüne yansımaları oldu. Çok düşündürücü, olumsuz etkileri olduğunu gördük. Raporla önümüzdeki dönemde dijitalleşmeyle gidişatın hangi yönde olacağını da ortaya koymak istedik” dedi. İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da “Başarılara rağmen elimizdeki potansiyeli hâlâ yeterince değerlendiremiyoruz” diye konuştu.



Rapor, İTO’daki basın toplantısıyla tanıtıldı.

RAPORDAKİ TESPİTLER

Türk sinemasındaki ekonominin 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilen rapordaki bazı tespit ve teklif ise şöyle oldu:

> Yerli dizilerin ihracat alanında yakaladığı başarıyı, Türk sinema sektörü için öne sürmek hâlen mümkün gözükmemektedir. Sanat filmlerinin başarısı, Türk sinemasının yurt dışında genel olarak tanınmasında etkili olamamaktadır.

> Türkiye’de henüz özgün bir animasyon dili oluşturulmadığı tespit edilmiştir.

> Son yıllarda filmlerin çeşitli dijital platformlarda erişilebilir olması, seyirciyi korsan yayıncılıktan uzaklaştırmıştır.

> Türkiye’deki ödüllü filmlerin toplamının %17’si ise “öteki kavramı”na yer veriyor. Artan eş cinsellik konusu da bu filmler arasında yer almaktadır.

> 2016-2020 yılları arasında ticari filmlerin çoğu (%67) komedi türünde. TV dizilerinde ise dram önde (%76). Tarih türündeki filmlerin oranı ise %3…

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