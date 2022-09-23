Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’de sanat sinemasında “deneysel” filmlere aşinayız ama vizyon eserleri için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Ama bu hafta gösterime girenler arasında “aykırı” bir film var. Yönetmenliğini İlker Savaşkurt’un yaptığı “Reflection” (Akis), esrarengiz bir otelde yaşanan hadiseleri merkezine alıyor. İngilizce çekilen filmde Selçuk Yöntem’in yanı sıra Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, Elit Andaç Çam ve İbrahim Aköz gibi isimler rol alıyor.

Film İstanbul’daki “karanlık” bir otelde geçiyor. Resepsiyonda yer alan Ashu adlı adam, gece vakti tek tek otel misafirlerini kabul etmeye başlarken, büyük şeyler yaşanacağı seyirciye sezdiriliyor. Paris’ten gelen Mary, Steve ile kızları; zihinsel engelli Sisto ve kız arkadaşı; genç çift Raven ve Shadow; iki gezgin üniversite öğrencisi Peso ve Sandra… Herkes rahat bir yatak bulduğu için sevinirken olacaklardan habersiz görünüyor. Derken Sodom adlı adamın ortaya çıkışıyla otelde toplanan şahısların mazisindeki defterler açılıp, garip irtibatlar ortaya çıkmaya başlıyor…

YEDİ GÜNAHIN BEDELİ

Yönetmen Savaşkurt, hem dil tercihi hem de çok milletli oyuncu kadrosuyla üniversal bir eser meydana getirmek istemiş. Dengeli olmasa da hem de Doğu’dan hem de Batı’dan kültürel unsurlar, edebi alıntılar esere zerk edilmiş. Aslında daha evvel beyazperdede “Yedi”, “Şarküteri”, “Ölüm Kitabı” gibi filmlerle çok defa gördüğümüz “yedi ölümcül günah” merkeze alınmış. Global manada olmasa da yerel anlamda yeni pencereler açılmış.

Fakat bir tiyatro oyununun beyazperde adaptasyonu olan “Akis”, teatral havadan tam olarak çıkarılamamış. Aforizmalar bir tiyatro sahnesindeymişçesine havada uçuşurken, sahici bir film tadı meydana gelmemiş. Bazı sekansları aşırı durağan kalan eserde, teşhircilik de seyirciyi hikâyeye bağlamak için ucuz bir kart olarak kullanılmış.

Neticede “Reflection” (Akis), seyircide istenen o farklı tesirleri uyandıracak, herkesin sevebileceği bir film olamamış. Ancak yönetmen Savaşkurt, artık giderek taşraya hapsolmaya başlayan yeni Türk sinemasına, alternatif bir sahayı hatırlatmış.

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

> “Tay”

> “El Hass”

> “Dert Etme Sevgilim”

> “Aşk, Mark ve Ölüm”

> “Deli Kazım”

EN ÇOK SEYREDİLENLER

> “Hazine Avcısının Maceraları ve Zümrüt Tablet” 16 bin 432

> “Üç Bin Yıllık Bekleyiş” 13 bin 266

> “Cennete Bilet 13 bin 28

> “Minyonlar 2” 10 bin 132