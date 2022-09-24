MURAT ÖZTEKİN
> Kadıköy Belediyesinin düzenlediği Çizgi Festivali, yarına kadar Yoğurtçu Parkında gerçekleşiyor. Festivale 30’a yakın yayınevi ve kurum katılıyor.
> Akbank Caz Festivali bugünden itibaren 22 farklı mekânda, 120’nin üzerinde sanatçının performansına ev sahipliği yapmaya başlıyor.
> Sabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin sahnelendiği ve şiirlerinden bestelenmiş şarkılarının söylendiği “Aldırma Gönül”, Ferhat Göçer’in performansıyla 30 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor.
> Loft Art, dördüncü sergisi “Bir Kelebeğin Kasırgası” Beşiktaş Nisbetiye On’daki mekânında 15 bağımsız sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor.
> Beyoğlu Belediyesi ile Filipinler İstanbul Başkonsolosluğunun iş birliğinde düzenlenen “GINTO: Filipinli Atalarımızdan Kalan Altın Miras” sergisi 30 Eylül’e kadar İstiklal Sanat Galerisinde görülebiliyor.
Haftanın ajandası
Kültür sanatta haftanın ajandası
Haftanın ajandası Kültür sanatta haftanın ajandası...