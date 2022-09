Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncunun ölüm haberini Flecher'in menajeri David Shaul bildirdi. Shaul, oyuncunun evinde uyurken hayatını kaybettiğini aktardı.

2017 yılına kadar birçok film ve dizide yer alan Louise Fletcher’ın ilk filmi de 1963’te çekilen ve Rock Hudson, Rod Taylor, Mary Peach ve Barry Sullivan’ın da oynadığı “A Gathering of Eagles (Kartalların Toplantısı)” idi.

Usta isim, Guguk Kuşu filminde hemşire Mildred Ratched’i canlandırmıştı. Yönetmen Milos Forman’ın Ken Kesey’ın aynı adlı romanından (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) sinemaya aktırdığı film 9 dalda Oscar’a aday olmuştu.

Filmde rol alan Jack Nicholson en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. Guguk Kuşu, en iyi yönetmen en iyi film ve en iyi uyarlama dallarında da ödüle layık görülmüştü.

