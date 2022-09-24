Türkiye Gazetesi

Ünlü yazar Ahmet Özalp vefat etti. Kanser tedavisi gören Özalp, 69 yaşındaydı. Kahramanmaraş'ta 1953'te dünyaya gelen Özalp, öğretmenlik, yayıncılık, gazetecilik ve ansiklopedi yazarı olarak birçok alanda çalışma yaptı.

Osmanlı dönemi kültür, edebiyat ve fikir eserlerinin bugüne kazandırılmasında önemli katkıları olan Özalp, Said Halim Paşa, Filibeli Ahmed Hilmi, İzmirli İsmail Hakkı ve Şemseddin Sami gibi pek çok kıymetli fikir ve ilim adamlarının eserlerini yeniden yayınlama konusunda ciddi çalışmalara imza attı.

NECİP FAZIL FİKİR ARAŞTIRMA ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Eser neşirlerinin yanı sıra araştırma ve inceleme alanındaki çalışmalarıyla da kültür ve edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunan usta yazar, 2017'de Necip Fazıl Fikir-Araştırma ödülüne değer görüldü.

Özalp, ayrıca aralarında "Türkülerden Seçmeler", "Türk Manilerinden Seçmeler", "Türk Ninnilerinden Seçmeler" ve Refik Halit Karay'ın eserlerinde sansür konusunu ele alan "Okları Kırılmış Kirpi"nin bulunduğu birçok eseri edebiyat dünyasına kazandırdı.

AHMET ÖZALP KİMDİR?

Yazar N. Ahmet Özalp 1953 yılında Elbistan, Kahramanmaraş’da dünyaya gelmiştir. Öğretmenlik, yayıncılık, gazetecilik, ansiklopedi yazarlığı yapmıştır. 80'li yılların başlarından beri okuduklarını yazılarıyla, yayınlarıyla paylaşıyor. Okumayı ve paylaşmayı, birikimlerini paylaşmanın diğer bir yolu saydığı öğretmenlikle birlikte bugün de sürdürüyor.

Yazar 23 depremiyle yer altına gömülen kültüre ait eserlerden ulaşabildikleri üzerine yaptığı çalışmalar ile paylaşımlarının diğer örneklerini oluşturur.

N. Ahmet Özalp, Araştırma & Başvuru Kitapları, Diğer, Divan Edebiyatı & Halk Edebiyatı kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

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