Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Mizacı itibarıyla bir devlet idarecisinden ziyade ilim ve sanat adamı olan, Osmanlılardaki büyük hat sanatçısı Şeyh Hamdullah’tan dersler alan Sultan II. Bayezid’in oğlu Şehzade Korkut, bazıları günümüze ulaşmayan kitaplar kaleme aldı. “Bana saltanat ve eyalet gerekmez” diyen Şehzadenin “Da’vetü’n-nefsi’t-tâliha ile’l-a’mâli’s-sâliha” adlı Arapça eseri ise bir siyasetname mahiyetindeydi. Günümüze dört nüshası ulaşan kitap, yıllar sonra ilk defa Türkçeye tercüme edilerek “Siyasetin Ahlâkî Eleştirisi” adlıyla okuyucuyla buluştu.

DÖRT NÜSHASI MEVCUT

Timaş Yayınları’nın neşrettiği eser, Musa Sancak tarafından Ayasofya nüshası merkeze alınarak tercüme edildi ve sadeleştirildi. Şehzade Korkut’un babası Sultan II. Bâyezid’e hitaben kaleme aldığı kitap, idare ahlâkına dair konular barındırdığı gibi sıradan bir Müslümanın bilmesi gereken fıkıh ve ahlâk bilgilerini de ihtiva ediyor. Bu yönüyle yazarının geniş dinî bilgisini ortaya koyuyor.

Şehzade Korkut’un yirmiyi aşkın tefsir, kırk kadar hadis, on yedi mev’iza, on kelâm, fıkıh ilimlerinden kırk bir metinden istifadeyle kaleme aldığı eserde; ilmin faziletinden ilaç terkiplerine, ilâhî aşktan makam ve mevkiinin tehlikelerine kadar geniş yelpazede mevzular ele alınıyor. Kitapta Şehzade Korkut’un kendi kütüphanesine dair bilgiler verdiği bir kısım da mevcut.

ŞAHSİ HIRS DEĞİL

Kitabın editörleri, farklı “yorumlarda” bulundukları giriş kısmında “Eserin asıl anlam ve önemi, içerisine serpiştirilmiş (kemiyet olarak azınlıkta kalan) siyasi mesajlardadır” düşüncesini savunuyorlar. Osmanlı hanedan üyelerinin şiir dışında kaleme aldığı ilk eser olan “Da’vetü’n-nefsi’t-tâliha”nın, devrinin bazı uygulamalarına dair eleştiriler de yönelttiği düşünülüyor. Kitapta “Bu eleştirileri yalnız kişisel tatminsizlik ve hayal kırıklıklarına bağlamak doğru değil” ifadesi geçiyor.

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