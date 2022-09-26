Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Anadolu Hamidiye Tabyasındaki açık hava sahnesinde düzenlenen “Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri” adlı konserde, “Bozkırın Tezenesi” olarak anılan Ertaş’ın eserleri icra edildi. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının sahne aldığı konseri, şef Eray İnal idare etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konserin seyircileri arasındaydı. Ertaş’ın vefatının 10. yıl dönümünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel olarak hazırlanan konseri, 6 bin kişi izledi.

Efsane rock grubu Pink Floyd'a şok! Konserleri iptal edildi Pink Floyd, Polonya'da konser vermeye hazırlanıyordu. Ancak bu konser, grubun solisti Roger Waters'ın Ukrayna-Rusya savaşına dair ifadeleri sebebiyle iptal edildi.

Tuğçe Kandemir konserinde kan aktı! 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı ​Adıyaman'daki Gençlik ve Çocuk Festivali'nde Tuğçe Kandemir konseri esnasında kan aktı. 2 kişi bıçaklandı, 2 kişi de dayak yedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.