MURAT ÖZTEKİN

20 Kasım’a kadar devam edecek bienalin davet ettiği 15 şair, 2021 yılı boyunca her ay bir şiir kaleme aldı. “Şiir Hattı” başlıklı program, şairler M. Said Aydın, Donat Bayer, Zeliha B. Cenkci, Sevinç Çalhanoğlu, Cevat Çapan, Ersun Çıplak, Devrim Dirlikyapan, Haydar Ergülen, Mehmet Erte, Cem Kurtuluş, Bejan Matur, Mustafa Erdem Özler, Gonca Özmen, Anita Sezgener ve Neşe Yaşın’ın katılımıyla gerçekleşti. Süreyyya Evren’in danışmanlığında hayata geçirilen program çerçevesinde yazılan 200’e yakın esere ise çeşitli kanallar üzerinden erişilmeye başlandı. Şiirler şehrin farklı noktalarındaki cam ve duvarlara asıldı.

