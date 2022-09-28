Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ankara Kalesi’ndeki Anadolu Medeniyetleri Müzesinin karşısında yer alan ve geçmiş yıllarda ambar olarak kullanılan dört katlı bina, restorasyonla müze hâline getirildi. Kurucu Şermin Yaşar, çocukken çok laf dinlediğini, konuşulan her kelimeyi analiz ettiğini söyledi. Müzeyi meydana getirmek için bir sene emek verdiklerini söyleyen Yaşar “Kelime Müzesi hep hayalimdi. Çocuklarımız 12 yıl Türkçe dersi görüyorlar ve hiçbir zaman kelimelerle haşır neşir olmuyorlar. Bu müzede kelimelerin anlamlarını düşünme fırsatı bulacaklar” diye konuştu.

KELİMELER SANATLA BULUŞTU

Müze ziyaretçilere, Türkçenin söz varlığının eşsiz zenginliğini kelimelerin sanatla, görsel tasarımla, duyguyla bir araya geldiği sergiler ve enstalasyonlar üzerinden tecrübe etme imkânı sunuyor. Müzede, en alt katta kökler, giriş katında kelimeler, en üst katta da cümlelerle ilgili sergi alanları yer alıyor. Müzenin giriş ve birinci katını birbirine bağlayan merdiven arasında, Türkçe, Uygur, Göktürk ve Arap harflerinin olduğu cam ve pirinç avize dikkati çekiyor. Kelime Müzesi, pazartesi günleri hariç, diğer günler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak.

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