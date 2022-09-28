Türkiye Gazetesi

Esma Altın | ANKARA

Türkiye’de Kültür Yolu Festivalleri dâhilinde bu sene Çanakkale, Konya, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır ile beş şehirde birden, çok daha kapsayıcı ve yaygın faaliyetlerle vatandaşlara benzersiz bir kültür ve sanat tecrübesi yaşattıklarını kaydeden Bakan Ersoy, festival kapsamının genişletileceğini söyleyerek “Önümüzdeki yıl tarihî Alsancak Tekel Fabrikasını kültür sanat kompleksi olarak hizmete açıyor ve İzmir’imizi de festivallerimize dahil ediyoruz. Ayrıca İzmir ve Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nın yanı sıra Gaziantep Gastronomi Festivali’ni de Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alıyoruz. Festivallerimizi herkese ulaşacak şekilde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Başkent Kültür Yolu Festivaline katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Venezuelalı El Sistema's Fusion Ensemble'nin, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konserini izledi.

'Beyoğlu Kültür Yolu şehre değer katacak' “Beyoğlu’na gelen her insan dini, inancı, kültürü, hayat tarzı ne olursa olsun, özgür olduğunu hisseder”

Ara Güler’in "Kültür Yolu" Efsane fotoğrafçı Ara Güler’in bazıları daha önce görülmemiş enstantanelerinden meydana getirilen “Denize İnen Yol” adlı sergi, Galataport’ta sanatseverlerle buluşuyor.