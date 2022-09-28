Türkiye Gazetesi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı, Twitter üzerinden yeni bir keşfi duyurdu. Uşak’ta yer alan Blaundos Antik Kenti'ndeki kazıların devam ettiği belirtilen açıklamada, Blaundos Antik Kenti'nde 39 asırlık olduğu düşünülen bir silindir mührün bulunduğu ifade edildi.

Bilim insanları, kazı çalışmasında ortaya çıkarılan silindir mührün, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na (milattan önce 18-17. yüzyıl) ait olduğunu düşünüyor. Asur Ticaret Kolonileri Çağı ise milattan önce 18 ila 17. yüzyıllara denk geliyor.

Silindir mühür

Söz konusu keşfin, Blaundos'un tarihini, bilinenden çok daha erkene götürebileceği belirtilen açıklamada, mührün üzerindeki bilimsel analizlerin devam ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda ise bir grup arkeolog, Kütahya'da devam eden kazılarda Kütahya'nın bilinen en eski yerleşimine ait izlere rastlamıştı. 3 bin 300 yıllık farklı bir mühür ve hançer bulunurken, 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idollerin de aralarında olduğu 500'e yakın arkeolojik eser keşfedildi. Tavşanlı Höyük'te devam eden kazı çalışmalarının uzun yıllar sürmesi bekleniyor.

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