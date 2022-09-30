Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeni sezonunun ana temasını “İstanbul Klasiklerle Buluşuyor” olarak tespit eden Şehir Tiyatroları, yerli ve yabancı klasikleri seyirciyle buluştururken, yeni yazarlar ve oyunlarına da sahnelerinde yer açacak. Bu ay Şehir Tiyatrolarında ilk defa seyirciyle buluşacak oyunların arasında “Hamlet” , “Çingene Boksör”, “Cadı Kazanı” ve “Komik Para” yer alıyor.

‘HAMLET’E YENİ YORUM

Yeni oyunlardan “Hamlet”te, yönetmen Engin Alkan, Shakespeare’in dünya klasikleri arasında ilk sıralardan sayılan oyununa, farklı bir yorum getiriyor. Hayat ve ölüm ile iktidar ve intikam arasındaki çelişkileri sahneye taşıyan “Hamlet”, Alkan’ın rejisinde çağdaş bir okumayla şimdiki zamandan bakılan çarpıcı bir hatırlamaya dönüşüyor. Oyun, 5-8 Ekim ile 12-15 Ekim tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde temsil edilecek.

Şehir Tiyatrolarında klasiklerin sezonu 108 yıllı geride bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezonda yerli ve yabancı klasik oyunlara ağırlık verecek.

Pandemi yorgunu sinema ve tiyatroya 168 milyon destek Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de sanatsal faaliyetler oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandeminin tiyatro ve sinemada yol açtığı olumsuz etkiyi açıkladı: 608 özel tiyatrodan sadece 105’i aktif durumda.