Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Levent Yüksel konseri bu akşam İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz gerçekleştirilecek. “Med Cezir” albümüyle 1993’te büyük bir çıkış yakalayan ve Türk pop müziğinde “Tuana”, “Kadınım”, “Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk” ve “Zalim” gibi unutulmaz şarkılarıyla iz bırakan sanatçı, konserde popüler şarkılarını seslendirecek. 18.30’da DJ performansıyla başlayacak faaliyet, 19.00’da konser ile devam edecek.

Efsane rock grubu Pink Floyd'a şok! Konserleri iptal edildi Pink Floyd, Polonya'da konser vermeye hazırlanıyordu. Ancak bu konser, grubun solisti Roger Waters'ın Ukrayna-Rusya savaşına dair ifadeleri sebebiyle iptal edildi.

'Isabelle' şarkısı ile sosyal medyada izlenme rekoru kıran Fevzi Kaan, Sefo konserine çıktı Tiktok ve Instagram hesabından şarkı söylediği videolarla adını tüm Türkiye’ye duyuran 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, adeta izlenme rekorları kırdı. ‘Isabelle’ isimli parçayı farklı bir şekilde yorumlayan Fevzi Kaan, gelen yoğun ilginin ardından şarkının sahibi Sefo ile konserde buluştu. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.