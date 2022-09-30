Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Platformda önümüzdeki ay gösterilecek filmler arasında dünya prömiyerini yaptığı Berlin Film Festivali’nde “FIPRESCI Ödülü”nü kazanan politik alt metinli “Okul Tıraşı” da yer aldı. Ayrıca Deniz Tortum’dan “Our Ark”, Rıdvan Karaman’dan “Kimsesizler Oteli”, Martine Syms’ten “The Afrıcan Desperate”, Julie Ha’dan “Chol Soo Lee’yi Serbest Bırakın” ve Asif Kapadia’dan “Diego Maradona” MUBI’nin ekim programında dikkat çeken diğer filmler oldu.

‘Okul Tıraşı’na Tahran’dan ödül Yönetmen Ferit Karahan’ın, senaryosunu Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı ikinci filmi “Okul Tıraşı”, İran’ın başşehri Tahran’da yapılan 38. Uluslararası Fecr Film Festivali’nde “En İyi Senaryo Ödülü”ne layık görüldü.

Altın Portakal'ın en iyisi 'Okul Tıraşı' 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller, önceki gece sahiplerini buldu.