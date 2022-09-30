Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yaz bitti ama sinemalarda korku janrının geçit merasimi henüz sona ermedi... Bu hafta da oldukça ürpertici bir eser seyirciyle buluşmaya başlıyor. İsmine aldanmayın; genç yönetmen Parker Finn’ın ilk uzun metrajlı filmi “Gülümse” sıkı bir korku ve gerilim vadediyor. Bir kısa filmden adapte edilen eserde; Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Robin Weigert, Caitlin Stasey with Kal Penn ve Rob Morgan rol alıyor.

İNTİHARA ŞAHİTLİK

Hikâyenin merkezinde çocukken annesinin intiharına şahitlik etmiş, bu yüzden de hayatını psikolojik sıkıntı çeken insanlara vakfetmiş psikiyatri doktoru Rose var. Kendisi yeni nişanlanmış asosyal bir kadın… Bir gün çalıştığı acil psikiyatri kliniğine garip bir kız geliyor. Yakın zamanda üniversite hocasının intiharını gören bu genç, etrafında devamlı gülümseyen bir varlık olduğunu anlatıyor. Ancak Dr. Rose “Deli değilim, doktoraya hazırlanıyorum” diyen genci yeterince ciddiye almıyor; travma sonrası yaşanan halüsinasyonlardan bahsediyor ona… Derken genç kız, aniden parçaladığı vazo ile boğazını kesip hayatında son veriyor.

Doktor, gözleri önünde yaşanan bu hadiseden sonra garip bir ruh hâline bürünüyor ve o kızın bahsettiği gülümseyen şeytani varlığı çeşitli suretlerde görmeye başlıyor. Tabii, nişanlısı dâhil kimse kendisine inanmıyor ve hastaneden mecburi bir izne gönderiliyor. Sonra Dr. Rose, eski polis arkadaşının yardımıyla daha evvel de benzer vakaların yaşandığını öğrenmeye başlıyor ve hikâye maziye uzanıyor. Ve zor durumdaki kadının hayatta kalmak için bir tercihte bulunması icap ediyor...

DURMAYAN GERİLİM

Yönetmen Parker Finn, “Gülümse” filmiyle korku sinemasının çeşitli klişe unsurlarını nispeten tekrar etse de, seyircisini mütemadiyen ürperten, zaman zaman da ani çıkışlarla korku patlaması yaşatan bir esere imza atmaya muvaffak oluyor. “Joker” ve “Insidious” gibi Hollywood filmlerinde gerilimin bir parçası olan gülümseme, burada merkeze yerleşiyor. Bunaltan ve yoran eserin bazı kısımları polisiye janra yaklaşıyor.

Bazı hatıraların silinmesinin mümkün olmadığı vurgulanan eserde âdete uyularak metafizik ile bilim de çarpıştırılıyor. Nihayette ise sanki pozitivizm galip getiriliyor!

“Gülümse” bir korku filmine göre sade sayılabilecek sinematografiye sahip. CGI efektlerine az başvurulup bazen ters dönen, dinamik kamera açılarıyla gerilim artırılıyor. İntihar anlarında ise rahatsız edici, kanlı sahneler meydana getiriliyor.

Filmin oyuncuları arasında yıldız bir isim yok; çoğu, dizilerde yer almış simalar. Ancak buna rağmen tesirli oyunculuklar sergileniyor. Başroldeki Rose’u canlandıran Sosie Bacon da ustalıklı performansıyla öne çıkıyor. Bu yazın en başarılı korku filmlerinden biri olan “Gülümse”, ilk filmini çeken yönetmen Finn hakkında beklentileri yükseltiyor. Ama yine de fikri yönü geliştirilip, tekrarları azaltılsa çok daha çarpıcı bir eser ortaya çıkabilirmiş…

Evet, gerilmek isteyen?

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

> “Vesper’

> “Yanlış Anlama 2”

> “Alaboraşk”

> “Yalnız Bir Evin Kahkahası”

> “Zuhal”

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