Murat ÖZTEKİN
> Ara Güler Müzesinin Ankara’daki ilk sergisi “Aphrodisias-Ara Güler”, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinde görülebiliyor. Serginin odak noktasını, Güler’in Aphrodisias arkeolojik alanı ve civarında çektiği fotoğraflar oluşturuyor.
> 27 üniversiteden, yeni mezun 73 sanatçının katıldığı BASE, yarına kadar İstanbul’daki Akaretler Sıraevler’de açık.
> Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası “Türkiye-Japonya Dostluk Konseri” ile 4 Ekim CSO Ada Ankara’da sahne alıyor.
> “Doğada Yaşam Okulu”, İstanbul Karavan Festivali’nin 2’ncisini “Yaza Veda” konsepti ile 7-9 Ekim tarihlerinde Kilyos’ta düzenliyor.
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