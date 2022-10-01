Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

DORSAY'IN KAVGALARI

Usta sinema yazarı Atillâ Dorsay’ın “Tartışmalar, Polemikler, Kavgalar” adlı biyografik eseri, Remzi Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı... Kitap, Dorsay’ın; Aziz Nesin, Attilâ İlhan, Ertem Eğilmez, Halit Refiğ gibi pek çok meşhur isimle yaşadığı gerilimleri merkezine alıyor. Çok şahsi gibi görünen eser, 60’lı, 70’li ve 2000’li yılların sanat hayatına dair belge mahiyeti taşıyor.

SEFALETİN EDEBİYATI

Flann O’Brien’ın takma isimle 1941 yılında kaleme aldığı ve kırsaldaki İrlandalıların yaşantısını hicvettiği “Fakirlik Edebiyatı” Everest Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturuldu. Kitap, yazarın daha bilindik eserlerinin gölgesinde kalsa da, mizah duygusunun hiç eksik olmadığı bir roman...

ESRARENGİZ VAN GOGH

“Van Gogh Gizemi” geride bıraktığı benzersiz resimleri kadar hayatıyla da dikkat çeken van Gogh’un hayatını ünlü ressamla aynı adı taşıyan yeğeninin günlüğünden yola çıkarak anlatıyor. Ketebe Yayınları sanat serisinin ilk kitabı olan eser, sanat tarihçisi Costantino D’Orazio tarafından kaleme alındı.

Kitaplarla sınırlar aşılacak | Arapça kitap fuarı başlıyor “Sınırsız Bir Dünya” temasına sahip “7. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı”, 1-9 Ekim’de İstanbul Fuar Merkezi’nde okurlarla buluşacak.