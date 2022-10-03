Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ve Başkent Kültür Yolu Festivali, hafta sonu kapılarını açarken önümüzdeki günlerde ise Diyarbakır’da Sur Kültür Yolu Festivali başlayacak. İstanbul ve Ankara’daki festivaller 23 Ekim’e kadar devam edecek. Altı yüz faaliyete ev sahipliği yapacak Sur Kültür Yolu Festivali ise, 16 Ekim’de son bulacak.

Bir araya geldiğimiz Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan festivallerin ruhunu anlattı. Kültür Yolu Festivallerinin şehirlere yayıldığını ifade eden Demircan “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 81 vilayetimizdeki bütün tarihî mekânlardaki kültürü yaşatmak, korumak ve sanatçılara destek vererek yeni eserlerin üretilmesini sağlamak en temel amacımız. Ve bu amacımızın kendini hissettireceği yerler, elbette şehirlerdir. Toplumlar ve kültürler şehirlerde yaşar” şeklinde konuşuyor.

BURADA SANAT VAR!

Kültür Yolu Festivallerini Beyoğlu’nda yapmaya başladıklarını hatırlatan Demircan “İstanbul’un göz bebeği Beyoğlu’nda ortaya koyduğumuz dönüşüm, bize bir ilham kaynağı oldu. Kültür Yolu Festivallerinin ilki Beyoğlu’ndan çıktı. Âdeta ‘İşte burada sanat var, buyurun gelin’ demiştik. Bunun tuttuğunu görünce daha sonra tekrar ettik. Ardından Başkent Kültür Yolu Festivalini yaptık. Şimdi Çanakkale, Diyarbakır ve Konya’da yenileri geldi. Diyarbakır Mezopotamya’nın başlangıç noktası olarak ayrı bir karizmaya sahip” ifadelerini kullanıyor.

KÜLTÜR TEK TİP OLMAZ

Festivallerin mahallî kimliğine vurgu yapan Demircan “Aslında bir sıfat takmadan Anadolu’daki her şehrin kendi kültürünü nasıl vitrine çıkaracağına dair bir yol haritası çizmek için yola çıktık. Bir gelenek oluşturmak istedik. Kültür denilen şey tek tip olamaz. Fazlasıyla yerel kültürden besleniyoruz. Beyoğlu’nun çikolatası varsa, Diyarbakır’ın ciğeri var! Ancak duygularımız aynı...” şeklinde konuşuyor.

Bakan Yardımcısı Misbah Demircan, kültür politikalarındaki yerlileşme hamleleri hakkında ise şöyle konuşuyor: Kültür dediğimiz şeyde daha iyiyi aramaya devam ediyoruz. Yani geçmişi arayış devam ediyor. Mesela yapıları restore ettikçe ruhu da geri geliyor. Fakat kültürler statik bir yerde durmaz, maziden ilham alarak evrilir.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Her sene Kültür Yolu Festivalleri sayısını büyükşehirlerden başlayarak yavaş yavaş Anadolu'nun tüm bölgelerine yayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Başkent Kültür Yolu Festivaline katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Venezuelalı El Sistema's Fusion Ensemble'nin, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konserini izledi.