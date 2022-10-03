Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yapı Kredi Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan “Uzak Dağlar ve Hatıralar” adlı eser, Pamuk’un okurlarınca bilinmeyen günlük hayatını, hayallerini ve tecrübelerini okura sunuyor. Kitap, böylece dünyaca meşhur kalemi, bir “insan” olarak tanımamıza yarıyor. Pamuk, defterleri hakkında “Burası bana ait bir dünya. Gizli olduğu için değil, burada en özgür olduğum, bu duyguyla yazı ile resmi birleştirdiğim için...” ifadelerini kullanıyor.

Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi için film yapacak Masumiyet Müzesi'ni kurmaya 17-18 yıl önce romanı yazarken karar verdiğini söyleyen yazar Orhan Pamuk, aynı zamanda Masumiyet Müzesi için film yapma fikrinin de olduğunu söyledi.

