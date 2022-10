Türkiye Gazetesi

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da Ekim ayı seçkisi seyircilerin beğenisine sunuluyor. Platform müşterilerinin keyifle takip edebilecekleri içerikler Ekim ayı boyunca Tivibu klasörlerine ekleniyor. ‘Kirala Satın Al' klasöründe ‘Infinite', ‘Turning Red', ‘Death on the Nile' gibi güncel içerikler; ‘Tivibu Film' klasöründe ise ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City', ‘Ghostbusters: Afterlife', ‘Spider-Man: No Way Home' ve daha fazlası bulunuyor.

EKİM AYI İÇERİKLERİ ŞÖYLE AÇIKLANDI:

Sinemaseverlere korku dolu bir deneyim: ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City'

Capcom'un yapımını üstlendiği Resident Evil'ın birinci ve ikinci oyunlarındaki hikâyelerden uyarlanan ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City'le efsane film serisi yeniden başlıyor. Film, Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Donal Logue ve Neal McDonough gibi oyunculardan oluşan kadrosuyla platform abonelerine korku ve aksiyon deneyimi sunuyor.

Spider-Man: No Way Home

Başrollerini Tom Holland ve Zendaya'nın paylaştığı ‘Spider-Man: No Way Home' filminde kimliği açığa çıkan baş kahramanımız, kimliğini yeniden gizlemek için Doctor Strange'den yardım ister. ‘Spider-Man: No Way Home', Doctor Strange'in yaptığı büyü yüzünden paralel evrenlerle başı belaya giren Spider-man ve arkadaşlarının macerasını ele alıyor.

Eski Spider-Man filmlerinin başrollerinde bulunan Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın da parelel evrenlerde bulunan Spider-Man'ler olarak filme dahil olması izleyenlere macera dolu bir nostalji yaşatıyor.

Sürükleyici bir polisiye filmi: ‘Death on the Nile'

Kenneth Branagah'ın yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği ‘Death on the Nile', Nil Nehri'nde balayına çıkan bir kadının öldürülmesi üzerine cinayetin araştırılması için bulundukları geminin kaptanı tarafından görevlendirilen dedektif Hercule Poirot'ın başına gelenleri konu alıyor.

Turning Red

Walt Disney ve Pixar tarafından üretilen komedi türündeki animasyon film ‘Turning Red', heyecanlandığında kızıl pandaya dönüşen Mei Lee'nin, ergenliğin getirdiği sorunların altında sıkışıp kalmasını konu ediyor. Yetişkinlere hitap eden animasyon ‘Turning Red', Tivibu abonelerine bol eğlenceli bir deneyim sunuyor.

