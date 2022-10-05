Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN | ANKARA

Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem, günümüzde sosyal medyada kullanılan dilin toplumu yansıttığını ve ağırlıklı olarak argo, kaba estetikten uzak bir dilin ortaya çıktığını söylüyor. Erdem, sosyal medyanın dilimize getirdiği en büyük problemlerden birinin kısaltmalar olduğunu kaydederek “Her dilde kısaltmalar olur. Ancak sosyal medyada yeni bir dil ortaya çıktı. Bu konuda Türk Dil Kurumu (TDK), sosyal medya kısaltmalarını tanımlamalı ya da kısaltmalar yazıldığında otomatik olarak tam yazımı hazırlanmalı. ‘Yanlış’ demek, bu problemleri çözmüyor” ifadelerini kullanıyor.

“DİLİMİZ, KİMLİĞİMİZDİR”

Yalnız Türkçenin değil, bütün dünya dillerinin tehlike altında olduğunu ifade eden Erdem “Bütün diller yozlaştırılıyor ve bozuluyor. Türkçe, dünyanın en kadim dillerinden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, ‘Dil savunması, sınırdaki askerî savunmadan daha önce gelir’ şeklinde bir cümlesi var. Devletimiz de bu konuya özen gösteriyor. Bizler de, derneğimiz kapsamında, ‘Dilimiz, kimliğimizdir’ ilkesiyle, bu konuda bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz” diyor.

“Bugün geldiğimiz noktada dil meselesi, Türkiye’nin beka meselesi hâline geldi” diyen Erdem sözlerine şöyle devam ediyor: Dilimizin zarar görmesi, kültürümüzü ve millî kimliğimizi de menfi etkileyecektir. Bu konuda mutlaka acil tedbirler alınması gerekir. Yine Türkçeyi çok iyi anlatan kitapların okutulması zorunlu hâle getirilmeli.

Sosyal medya teklifi TBMM Genel Kurulu'nda: İlk iki madde kabul edildi Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemenin ilk iki maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile Basın Kanunu'nun amaçları arasına basın kartına ilişkin usul ve esasları belirlemek de ekleniyor, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınıyor.