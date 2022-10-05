Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Duyuru, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, jüri başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatrocu Haldun Dormen’in ev sahipliğinde Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yapıldı. Buna göre; tiyatro ustalarına takdim edilen “Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü”ne Engin Uludağ, oyun yazarlarına adanan “Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü”ne Ahmet Sami Özbudak layık görüldü. “Haldun Dormen Özel Ödülü” nü “Amadeus” kazanırken, “Yapı Kredi Özel Ödülü”nün ise Zihni Göktay’a takdim edilmesi kararlaştırıldı. “Yılın En Başarılı Oyunu” kategorisinde “Aşınma”, “Gomidas”, “İki Efendinin Kuşağı”, “Nora 2” ve “Vişne Bahçesi” oyunları aday gösterildi. “Yılın En Başarılı Yönetmeni” adayları arasında ise Aslı Öngören, Güray Dinçol, Mehmet Birkiye, Saim Güveloğlu ve Şahika Tekand yer aldı.

Son dakika... Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu 2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor... 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar açıklandı. Nobel Fizik Ödülü'nü bu yıl bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı.

Uzun zamandır ortalarda yoktu… Ödül törenine katılan Yılmaz Morgül’ün kıyafeti geceye damga vurdu Bir ödül törenine katılan şarkıcı Yılmaz Morgül, doğaya dikkat çekmek için ‘ağaç adam’ olarak sahneye çıktı. Sahnede açıklama yapan Morgül, “Doğanın bize ihtiyacı yok. Doğa biz olmadan da nefes alabilir ama biz insanlar doğa olmadan nefes alamayız” dedi.