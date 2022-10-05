Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada viral olan tablo tartışmalara neden oldu. 1800’lü yıllarda yaşayan Ferdinand Georg Waldmüller'in "Beklenen Kişi" isimli tablosu internetin gündeminde. Tabloda bir kadın güzel bir yoldan geçerek elinde pembe çiçeklerle çalılar arasında bekleyen bir adama doğru yürüdüğü görülüyor. Tabloya daha yakından bakıldığında kadının elinde Iphone tuttuğu görülüyor.

TABLODAKİ IPHONE DETAYI

1800’lü yıllardan kalan tablodaki Iphone detayı sosyal medyayı ikiye böldü. Her ne kadar yürüyen genç kızın telefonu ile oynadığı görülürse de Iphone 2007 yılında piyasaya çıktı ve tablo 1860 yılında çizildiği için kadının elindeki nesnenin Iphone olması imkansız.

DUA KİTABI OKUYOR

Sanat eleştirmenlerine göre bu yanılsamanın basit bir açıklaması var. Kadın, gezintisi sırasında dua kitabı okuyor. Sanat eleştirmeni Gerald Weinpolter, genç kızın elinde bulunan nesnenin Iphone olmadığını, genç kızın kiliseden çıkarken elindeki dua kitabını okuduğunu söyledi.

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