Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Zaman, modern dünyada en hunharca harcadığımız hazinemiz; elimizden kayıyor, uçup gidiyor... İşte bu hazinemizi hatırlatacak mühim bir sergi ise bugünlerde sanatseverleri bekliyor... Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisinde ziyaret edilebilen “Her Şeyin Bir Zamanı Var” adlı sergi, hem zaman konulu sanat eserlerini hem de antika saatleri bir araya getiriyor.

SAAT DEĞİL, ZAMAN!

Ahmet Haşim’in “Saatten kastımız bizzat zamandır” sözünü mottoya dönüştürerek hazırlanan sergide; Mustafa Albayrak, İskender Giray, İsmet Doğan, Bünyamin Kara ve Kerem Kurtuluş’un zaman temalı sanat eserleri yer almış. Mesela Mustafa Albayrak, orijinal duvar ve masa saatlerini kullandığı büyük bir enstalasyonla zamana hapsolmuş insanları tasvir etmiş. Bünyamin Kara ise Cezeri’nin “Filli Saati”ni metal işlerle yorumlamış. Ayrıca Cezeri’nin zamanı ölçen aletlerinin çizimlerinden yapılan makineler de sergide yer almış. Çeşitli isimlerin koleksiyonundan derlenen Osmanlı ve cumhuriyet devri saatleri de teşhire konmuş.

Sorularımızı cevaplayan küratör Osman Özsoy, serginin çıkış hikâyesini şu sözlerle anlatıyor: Nusret Çolpan Sanat Galerisi, Fatih Merkez Kütüphanesinin yanında yer alıyor. İki bin civarında genç bu kütüphaneden istifade ediyor. Biz de bu gençlerin günlük koşuşturmaca içerisinde zamanla yarıştığını gördük. Zaman ve saat temalarını işleyen bir sergi açıp, toplumda bir bilinç uyandırmak istedik. Bu amaçla sanatçılarımızın sanat eserleri ve her biri sanat eseri gibi olan antika saatlerinden meydana gelen bir sergi açmaya karar verdik. Aslında konumuz bizzat zaman.

Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinden saatlerle 1950’lerin havasını yansıtan bir saatçi dükkânı yerleştirmesi de sergide yer alıyor.

ERİYEN SERMAYEMİZ

Kültürümüzde zamanın çok kıymetli olduğunu söyleyen Özsoy “Kur’ân-ı kerimdeki en kısa surelerden biri Asr suresidir. Tefsir âlimi Fahreddin er-Râzî, sıcak bir gün pazarda buz satan bir adamın ‘Sermayesi eriyen bu adama merhamet edin’ diye bağırdığını görünce, Asr suresinin tefsirini ondan öğrendiğini söylemiştir. Dolayısıyla zaman, bizim devamlı eriyen sermayemiz, tıpkı pazarda buz satan adam gibi… Ama aynı zamanda hayatta en hoyratça kullandığımız unsur. Dolayısıyla sergi, zamanın kıymetinin altını çizecektir” diye konuşuyor.

Özsoy, sergide Osmanlı devrinde ezani saat ile modern saatin farkını ortaya koyarak zaman kavramındaki değişimi de ortaya koymak istediklerini sözlerine ilave ediyor.

“Her Şeyin Bir Zamanı Var” sergisi 31 Aralık tarihine kadar Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisinde görülebilecek.

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