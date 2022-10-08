Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

> Şiirde geleneğin izlerini devam ettiren şair Nurullah Genç “Dilek Tuttum Okunsun Ahım Arşa Dokunsun” adlı kitabıyla okurunu yeniden şiirinin uzun yolculuğunun ilk duraklarına götürüyor. Genç, Timaş Yayınlarının neşrettiği eserde, şairliğine yön veren temalarla okurlarını tekrar buluşturuyor.

> Abdülhak Şinasi Hisar’ın Everest Yayınlarından yeniden basılan “Boğaziçi Mehtapları”, Osmanlıda mehtaba çıkma âdetini, bir dönemin tabiatını, sanatlarını, duygularını resmediyor. Hisar, Sultan II. Abdülhamid dönemini “Çocukluğumuzun tattığı dünya, elbette bir cennetti” ifadesiyle anlatıyor.

> Profil Kitap’ın spor dizisinde “Max Verstappen” biyografisi sporseverlerle buluşuyor. James Gray, kaleme aldığı kitapta, cesaretiyle şöhret olup eleştirileri de alkışları da toplayan Verstappen’in hayatını detaylarıyla anlatılıyor.

> Ebubekir Ceylan’ın “Modern Irak’ın Osmanlı Kökenleri” adlı eseri VakıfBank Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. İngiliz ve Osmanlı arşiv belgelerinden faydalanılarak yazılan eser, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı coğrafyayı mercek altına alıyor.

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