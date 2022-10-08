Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

> Craft İstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı, 400’ü aşkın el sanatçısının çalışmalarını yarına kadar Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde bir araya getiriyor.

> Ressam Fevzi Karakoç’un “At’a Senfoni” adlı sergisi bugünden itibaren 20 Kasım’a kadar haftanın her günü Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde açık olacak.

> Sur Kültür Yolu Festivali, bugün başlayarak 16 Ekim’e kadar onlarca faaliyeti Diyarbakır’da sanatseverlerle buluşturacak.

> İBB Şehir Tiyatroları tarafından yeniden yorumlanan Shakespeare’in klasik eseri “Hamlet”, bu akşam ile 12 ve 15 Ekim’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde seyredilebilecek.

> Uluslararası Trakya Caz Festivali, 11-13 Ekim tarihleri arasında Edirne’de caz ustalarını ağırlayacak.

Taş Konak'ta tabiata dikkat çeken sergi: İnsan eli değdi böyle oldu! Tarihî Taş Konak’ta bir araya gelen Türkiye’den ve dünyadan dokuz sanatçı, insanoğlunun tabiattaki yıkımını, dijital eserlerle ortaya koyuyor.