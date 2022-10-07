Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yapılan kamuoyu araştırmasında Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu dünyanın en büyük sanat eseri seçildi. Katılımcıların yüzde 74'ünün kendisini “sanatsever” olarak nitelendirdiği araştırmada Mona Lisa’ya yüzde 34 oy çıktı.

İKİNCİ SIRADA VAN GOUH'UN AYÇİÇEĞİ TABLOSU VAR

Mona Lisa'nın ardından Vincent Van Gough'un “Ayçiçeği” tablosu az bir farkla (yüzde 32) ikinci sırada geldi. Araştırmada İngilizlerin dünyanın en büyük beş sanat eserinin üçüne İngiliz sanatçıların eserini seçtiği dikkat çekti. Esrarengiz sokak ressamı Banksy’nin Balonlu Kız eseri de yüzde 20 ile sıralamada beşinci sırada kendisine yer buldu.

Mona Lisa'ya 'pastalı' saldırı Fransa’daki Louvre Müzesi’nde sergilenen Mona Lisa tablosuna bir aktivist tarafından pasta kreması sürüldü.

Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’sını bir de böyle görün Eskişehir’de kasaplık yapan Ali Özyörük, 16. yüzyılda Leonardo da Vinci’nin sfumato tekniği ile yağlı boya kullanarak yaptığı ünlü Mona Lisa tablosunu et ve yağdan resmetti.

Mona Lisa gibi Galatasaray'da başkanın da içi kan ağlıyor. Camianın, "Yarsuvat'ın kredisini yedi, yönetim yanlışı ile kulübe dip yaptırdı" diye yerden yere vurduğu Özbek'in krizi yönetemediğini istatistikler de gösteriyor

'Mona Lisa'nın altından iki resim daha çıktı Fransız bilim adamı, eşsiz gülümsemesiyle dünyanın en çok tanınan eserlerinden biri olan Mona Lisa'nın altında bir portreyle bir taslak resim buldu.