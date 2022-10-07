119 ülkeden binlerce fotoğraf arasında 22 fotoğrafa ödül verildi. İngiltere’de Kraliyet Meteoroloji Derneği tarafından düzenlenen ve hava durumuyla iklimi en çarpıcı şekilde yansıtan prestijli yarışmada birincilik Christopher Ison'un “Eunice Fırtınası” isimli fotoğrafına verildi.
Fotoğraf şubat ayında İngiltere’nin Newhaven bölgesinde çekildi. Fotoğrafçı Zhenhuan Zhou, Niagara Şelaleleri’nde çektiği “Donmuş” isimli fotoğrafıyla ikincilik ödülünün sahibi olurken üçüncülük ödülü için de Emili Vilamala Benito'nın “Uçurumun Altındaki Hayalet” isimli fotoğrafı seçildi. Fotoğraf İspanya’nın Barcelona şehrinde Tavertet uçurumunda çekildi.
Yarışmada halkın tercihi ise Jamie Russell’ın İngiltere’nin Wight Adası’nda çektiği “Fırtına Bembridge Cankurtaran Sandalları İstasyonu’nu Terk Ederken" isimli gökkuşağı fotoğrafı oldu.
2022'nin en iyi doğa fotoğrafları belli oldu Dünyanın önde gelen doğa fotoğrafçılığı kaynaklarından biri olarak adlandırılan, fotoğrafçılara ücretsiz eğitimler ve özellikler sunan Nature TTL, bu yıl üçüncü kez en iyi doğa fotoğraflarını seçti.