Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangaz ne demek, yangaz nedir, yangaz anlamı... Sen Anlat Karadeniz dizisinde karşımıza çıkan ve herkesin merak ettiği yangaz ne anlama geliyor? Karadeniz'de yangaz ne demek? Yangaz kötü bir söz mü? Rekor kıran dizide sıklıkla kullanılan yangaz kelimesinin anlamını diziseverler merak ediyor ve yangaz nedir diye sorguluyor... Peki yangaz ne anlama geliyor, yangaz ne demek, karadenizde yangaz anlamı ne? Yangaz Murat kimdir, Yangaz Fatih kimdir? yangaz ne demek trabzon, trabzonda yangaz ne demek, yangaz ne demek lazca, karadeniz yangaz ne demek, yangaz ne demek karadenizde, yangaz ne demek tdk, lazcada yangaz ne demek,yangazlar ne demek... İşte yangaz kelimesine dair merak ettikleriniz

YANGAZ NE DEMEK, YANGAZ NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

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SEN ANLAT KARADENİZ YANGAZ İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.