Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sabah Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" magazin programına konuşan Muhterem Nur ‘Yurt dışından ve Türkiye’den aldığım emekli maaşı ile ayda elime 6 bin lira geçiyor, evimin aidatı ve yanımda çalışanların maaşını verdikten sonra 2 bin TL kalıyor. Onunla geçiniyorum’ dedi.4.5 milyon kişi tarafından izlenen "Müslüm filmiyle ilgili şaşırtan bir açıklama yapan Muhterem Nur "Mustafa Bey'den bir kuruş almadım, almayı da düşünmedim" dedi.



MUSTAFA USLU: KENDİSİ BU FİLMİN SAHİBİDİR!



Bu sözler üzerine canlı yayına bağlanan filmin yapımcısı Mustafa Uslu " Ben olaya sonradan dahil oldum. Daha önce Nuri Yıldırım anlaşma yapılmıştı. Muhterem Nur'un benden bir para talebi olmadı. Kendisi bu filmin sahibidir, o ne isterse o olur.." dedi.