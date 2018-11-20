Dizileri, filmleri ve tiyatro oyunlarıyla 3 nesildir sanatseverlerin gözdesi olan Peker Açıkalın, Horoz Ağa Kubat karakteriyle Ege’nin Hamsisi’nde izleyenleri gülmekten kırıp geçirecek. Açıkalın, İzmir Sığacık’ta çekilen Ege’nin Hamsisi dizisine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Horoz Ağa, değişik fiziği, tavırları, üslubu ve konuşma tarzı ile kısa sürede çok sevilecek... Ege’nin Hamsisi benim için dört dörtlük bir iş oldu. Çekim mekanı muhteşem, çok sevdiğim Ege... Dizi çok eğlenceli, çok güzel bir komedi, izleyicilerin de sevdiği ve sahiplendiği bir proje... Ekip deseniz şahane, birçoğu daha önce birlikte çalıştığım çok sevdiğim arkadaşlarım. Daha ne isterim, hem eğlenecek hem de güzel bir işte çalışacağım...” dedi.
'Horoz Ağa' Peker Açıkalın
20.11.2018 - 16:41 | Son Güncelleme: 20.11.2018 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TRT 1’in sevilen dizilerinden Ege’nin Hamsisi kadrosuna ünlü bir oyuncu daha katıldı. Peker Açıkalın, dizide, Melahat’in (İclal Aydın) üç kağıtçı abisi Horoz Ağa Kubat’ı canlandıracak.
Etiketler : Ege’nin Hamsisi,Peker Açıkalın,
589613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/589613.aspx
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