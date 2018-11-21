"Karı Koca İşleri" isimli iki perdelik oyunu yazan ve yöneten de Yunus Günçe... Evliliklerini eğlenceli bir komedi şeklinde sahneye taşıyacak olan çift, seyirciyi kahkahaya boğacak. Oyunun prömiyeri 29 Kasım Perşembe günü 20.30’da, Gayrettepe KATS Sahne’de gerçekleşecek.
Karı koca aynı sahnede
21.11.2018 - 12:48 | Son Güncelleme: 21.11.2018 - 12:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Yunus Günçe ve eşi Işık Selin aynı tiyatro sahnesinde bir araya geldi.
Etiketler : Oyuncu Yunus Günçe,eşi Işık Selin,tiyatro,
589722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/589722.aspx
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