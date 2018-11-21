Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Karı Koca İşleri" isimli iki perdelik oyunu yazan ve yöneten de Yunus Günçe... Evliliklerini eğlenceli bir komedi şeklinde sahneye taşıyacak olan çift, seyirciyi kahkahaya boğacak. Oyunun prömiyeri 29 Kasım Perşembe günü 20.30’da, Gayrettepe KATS Sahne’de gerçekleşecek.