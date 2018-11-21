Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarıştırılan insanların ben özgür olabildiğine inanmıyorum, müziği geçirebildiğine inanmıyorum. Çünkü yarışmalarda insanlar birbirleriyle devamlı bir rekabet halinde, bu rekabet insanı kesinlikle besliyor ama bir noktada hırslar devreye giriyor. Benim müziğimin içinde hırslar, öfkeler olmamalı. Ben kendimi yansıtabilmeliyim. Benim ruhumda o yok, o anlamda bir yarışma platformunda görmedim kendimi ama mutlaka bunu fayda gören insanlar vardır, bir de insanların kafasında oluşan 'yarışmacı' algısını silmek çok zor. Tek artısı şöyle bir şey olabilir. Kendini o an deneyimlemek, hani işte 'Şu an herkes tarafından izleniyorum' duygusu. Bu bence müthiş bir deneyim. Ve bir seçim. Ben böyle bir şeyi seçmedim.

Biz çıktıktan ertesi gün tüm Türkiye bizi tanıyacakmış gibi zannediyoruz. Yarışmalar da öyle. Yarışma bitiyor, iki gün sonra tüketildiği an diyor ki 'nasıl olur ya?!'. Yani bu kadar seven vardı. Bugüne kadar takip eden vardı. Bu sefer ne oluyor. Müziği bırakmalar, psikolojilerin bozulması bir de böyle bir tarafı var işin.