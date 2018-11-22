Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmde Müslüm Gürses’in babası Mehmet Akbaş, Adana’da eski eşi Emine Demirdöver’i evinde bıçaklayarak, kundaktaki kızı Ezo’yu da kundağıyla birlikte duvara vurarak öldürüyor. Ancak mahkeme kayıtlarına göre; 29 Mayıs 1969’da meydana gelen olayda Mehmet Akbaş, boşandığı Emine Demirdöver’i oğlu Ahmet’i kendisine vermediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü. Akbaş, bu suçtan 20 yıl hapis yattı. Kayıtlarda Müslüm filmindeki senaryoda yer alan kundağındaki kızı Ezo’yu duvara vurarak öldürdüğü yönündeki iddialardan söz edilmedi. Hatta, Mehmet Akbaş’ın sadece 2 çocuğu olduğu kayıtlara geçti.