Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada 63 ülkede izlenme rekorları kıran “Aileler Yarışıyor”, ailenizin sunucusu Ufuk Özkan’ın renkli ve eğlenceli sunumuyla çok yakında izleyicilerine merhaba diyecek.

Günlük hayattan çok basit soruların sokaktaki 100 kişiye sorulması sonucu alınan en popüler cevapları bulmaya çalışan yarışmacılar, final etabında büyük ödülü kazanmak için yarışacak.

“100 Kişiye Sorduk” cümlesiyle efsaneleşen yarışma programı “Aileler Yarışıyor”, her bölüm iki farklı aileyi konuk edecek. Ufuk Özkan’ın sorup, ailelerin yanıtlayacağı yarışmada kazanan aile büyük ödülün sahibi olacak.

Staff Film tarafından hazırlanan programın stüdyosu 150 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Tüm hazırlıkların tamamlanması ise 4 ay sürdü. Görsel bir şölen haline gelen format, Ufuk Özkan’ın eğlendiren sunumuyla çok yakında izleyicileriyle buluşacak.