Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BKM'nin sevilen skeç programı "Güldür Güldür Show"un yeni bölümlerinin çekimleri başladı. Yine Show TV'de ocak ayı itibariyle seyirciyle buluşması planlanan programın kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Programa son olarak Sinan Çalışkanoğlu ve Açelya Topaloğlu dahil oldu.

EMRE ALTUĞ'DAN SONRA 2 YENİ İSİM DAHİL OLDU

Yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan 'Güldür Güldür Show'a geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Emre Altuğ dahil oldu. Müzisyen kimliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettiren Altuğ'dan sonra iki ünlü ismin daha "Güldür Güldür Show" ekibine dahil olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncular Sinan Çalışkanoğlu ile Açelya Topaloğlu da fenomen programın yeni oyuncuları arasında yerini aldı.