Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ay Yapım ve Med Yapım imzalı merakla beklenen yılın filmi “Şampiyon”’a vizyondan bir hafta önce 3 bin 500 kişilik ön gösterim yapılıyor. Türkiye’de ilk defa bu kadar büyük çapta gerçekleştirilen ön gösterime “Şampiyon” filminin ekibi ve oyuncuları da katılıyor. Vizyondan önce filmi oyuncularla birlikte izleme fırsatı sunan ön gösterimin biletleri Biletix’te satışa çıktı. 30 Kasım’da Maslak TİM Show Center’da gerçekleşecek ön gösterimler, 17.00 ve 21.00’de iki ayrı seansta gerçekleştirilecek. Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı “Şampiyon”un yönetmen koltuğunda, senaryosuna da Serkan Yörük ile birlikte imza atan Ahmet Katıksız oturuyor. Filme, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü de destek verdi.