Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Deren Talu'nun açıklaması...

"Çok şaşkın, kırgın ve kızgınım. Acun Ilıcalı annem ve babamın arkadaşıdır. Belki iki kez merhaba demişimdir, o kadar. Londra'ya en son 13 yaşımda ailemle gittim, iddia edilen türde ilişkiler benim hayal bile edemeyeceğim çirkinlikte. Böyle bir şey nasıl olabilir!! Hakkımda bu iftiraları üretenleri nefretle kınıyorum. Kimdir ve amaçları nedir bilmiyorum, ailemle yasal haklarımızı savunmak için adalete başvuruyoruz."

'MUTLAKA BEDELİNİ ÖDERLER'

Deren Talu'nun açıklamasının ardından ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli de Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yine dedikodu, yine iftira, yine sosyal medyada yorum adı altında bir ton rezillik! Ne ilişkisi, ne Londra'sı, ne evi? Hayatlarımızda böyle çirkinlikler yok. Kızım Deren'in adını karıştırmaya çalıştıkları tamamen uydurma bu senaryoyu üreten, yazan, yayan herkes hakkında yasal yollara başvuruyoruz. Sorumlular elbette ortaya çıkacak, cezalarını çekecekler. 22 yaşında tertemiz genç bir insanı kendi karanlık ruhlarıyla böyle üzüp incitenler, mutlaka bedelini öderler."