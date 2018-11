Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Şeyma Subaşı boşanma sonrası kızı Melisa ile Miami'ye gitti. Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ya aylık 125 bin TL nafaka ödeyecek. Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ya ödeyeceği nafaka miktarı sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

NAFAKA ESPRİLERİNE YANIT

Şeyma Subaşı, internette dolaşan, "Uzmanlar uyarıyor! Şeyma Subaşı'nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir" yazısını paylaştı. Subaşı fotoğrafa şu yorumu yaptı: Bence çok tatlı ve komiksiniz.

''BOŞANMASI UMURUNDA DEĞİL''

Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımına takipçileri çok sayıda yorum yaptı. Subaşı'nın bir takipçisi, "Hiç umurunda değil galiba boşanmış olması" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ya eminim üzüntüden kendini yiyordur ama belli etmemeye çalışıyor." yorumunda bulundu.

MIAMI'YE UÇTU

Öte yandan Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra kızı Melisa ile birlikte Miami'ye uçan Şeyma Subaşı'ndan 'dövmeli mesaj' geldi.

DÖVMELİ MESAJ

Sağ omzunun altında yazılı olan "Yapabileceğine inandı ve yaptı" anlamına gelen "She believed. She could. So she did..." dövmesini gösterdiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Subaşı'nın verdiği mesaj tartışma konusu oldu. Fotoğraf, 300 bine yakın beğeni aldı.