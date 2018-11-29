Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezona etkili bir giriş yapan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde gerilim tırmanıyor. Sezon başında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren diziye usta oyuncu Osman Sonant ve Ushan Çakır dahil olmuştu. Dizinin Salı günü yayınlanan 43. bölümünde ise Şükran Ovalı rüzgarı esti.

Caner Erkin'le evliliğinden bebeklerini dünyaya getiren Şükran Ovalı, diziye dahil olarak gündeme bomba gibi oturmuştu. Ancak Ufak Tefek Cinayetler dizisi transfere ara vermeden bir konuk oyuncuyu daha diziye dahil etti.

Geçtiğimiz Haziran final yapan 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hazal Türesan, 'Ufak Tefek Cinayetler' ile ekrana dönüş yapacak. Son olarak 'Yaşamayanlar' isimli internet dizisinde de rol alan Türesan, 'Ufak Tefek Cinayetler'de 'Avukat Ceren' karakterine hayat verecek.

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

Hazal Türesan 1985 yılında Ankara’da doğmuş ve ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Ankara’da tamamlayan güzel oyuncu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde tiyatro eğitimi almıştır.

İsmini ilk olarak Kara Para Aşk dizisiyle duyuran Hazal Türesan, canlandırdığı Aslı karakteri ile oyunculuğunu benimsetmeyi başardı. Unutma Beni dizisinden sonra Kara Para Aşk dizisinde rol alan Türesan, Tatlı İntikam'da Başak karakterine hayat verdi.

Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle beğeni toplayan güzel oyuncu, son olarak Yaşamayanlar adlı internet dizisinde kendisini gösterdi.