Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demet Akalın ile Okan Kurt, Nisan 2012'de evlenmiş, 11 Eylül 2018'de boşanmıştı. Ayrılığın nedeni; Okan Kurt'un aile şirketinin borçları yüzünden Demet Akalın'ın villasına haciz gelmesiydi. Demet Akalın kızları Hira'ya rağmen eski eşiyle görüşmeme kararı almıştı. Ama barış geldi.

Demet Akalın, Okan Kurt ile gittiği Paris'te yumuşadı. Barışı da 4 yaşındaki kızları Hira, sosyal medya hesabına evdeki bakıcısı tarafından yüklenen video ile şöyle duyurdu: ''Annem ile babam tatilde.''

Şarkıcı, ''1.5 gün Paris'te kaldık. Alışveriş yaparken fanlarımın, 'Hira barıştığınızı duyurdu' mesajlarıyla şok oldum. Dadısını arayıp, 'Sil' diyecektim ama iş işten geçti. Barıştık ve mutluyuz'' diye konuştu.

'ŞU AN SADECE SEVGİLİYİZ'

Demet Akalın, ''Yeniden evlilik olur mu?'' sorusuna, ''Yok, şu an sadece sevgiliyiz. Böylesi daha güzel. Evlilik düşünmüyoruz. Zaten bizim boşanmamızda üçüncü bir kişi yoktu. Zor bir süreçten geçmiştik, onu da atlattık'' cevabını verdi.

Şarkıcı, ayrı evlerde kaldıklarını söyleyerek, ''Herkes evinde... Şu an böyle devam edeceğiz. Sevgili olmanın keyfini yaşıyoruz'' açıklamasını yaptı.

HİRA KARDEŞ İSTİYOR

Okan Kurt da dün Kanal D'deki '2. Sayfa'ya bağlanıp şunları söylemişti: ''Elimden gelen tüm sürprizleri, jestleri yaptım. Paris’e daha rahat ederiz diye gittik, bizi kızımız patlattı. Evet barıştık ama henüz eve taşınmadım. İnşallah o da olacak. Hira haliyle çok mutlu. Şimdi de diyor ki, 'Annem babam yine yurtdışına gitsin, bana kardeş yapsın'. Çok zor dönemler geçirdik, birbirimizi sevmeyi hiç bırakmadık.''

3 AY HACİZ YOK

Bu arada lojistik şirketleri Matraş Lojistik'e gelen haciz nedeniyle zor günler geçiren Okan Kurt ve babası Abdi Kurt konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası 3 ay geçici mühlet verdi. Baba-oğulun ortak olduğu 10 şirkete 3 ay süreyle haciz işlemi yapılamayacak. Şirketi 3 kişilik komiser heyeti denetleyecek.