Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8'de ekranlara gelen MasterChef isimli yarışmada bir anda büyük bir üne kavuşan Murat Özdemir, yarışmadan diskalifiye edildikten sonra yaptığı hareketlerle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyordu.

Ancak Özdemir'in son yaptığı sosyal medya kullanıcılarını bir hayli korkuttu. Instagram üzerinden bir canlı yayın açan Murat Özdemir, bir anda yanındaki meyve bıçağını alarak parmaklarını ve kolunu kesmeye başladı. Olanlara canlı yayında şahit olan sosyal medya kullanıcıları yaptığı yorumlarda Murat'ı bu davranışından vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER



Sosyal medyada ünlenen isim son zamanlardaki hareketleri nedeniyle 2 kez gözaltına alınmıştı.

Şeyma Subaşı'nın kafesine gitti

Şık giyimiyle dikkat çeken Murat, Bebek'te Şeyma Subaşı'nın kafesinden çıkarken görüntülendi. Şeyma Subaşı'nın Bebek'te bulunan kafesine kafasına estiği gibi görüşmeye giden Murat içeriye alınmadı.