Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kültür Sanat Politikaları Kurulu'nda görevli olarak giden usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Sultan Ahmet'teki toplantısına yetişmek için otomobilinden indikten sonra koşarak ayağını burkmuştu. Sağ ayağının topuğunda çatlak meydana gelen Koçyiğit'in ayağındaki çatlak, kırığa dönüşerek çürümeler meydana geldi.

HaberTürk'ün haberine göre; ayağını burktuktan sonra ağrıya rağmen topuğunun çatladığının farkına varamayan oyuncu, ayağının şişmesiyle hastaneye gitmiş ve ayağı alçıya alınmıştı. Dün doktor kontrolüne giden Koçyiğit, ayağındaki çatlağın kırığa dönüşmesiyle ve çürümelerin meydana gelmesiyle adeta hayal kırıklığına uğradı.