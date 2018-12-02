Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Litre Gözyaşı İzle, Bir Litre Gözyaşı yayınlandığı günden kısa bir süre sonra final yapacak diye iddia edilmişti. Ancak yayın hayatına büyük bir ilgi ile devam ediyor. Bir Litre Gözyaşı pazar akşamları izleyici ile buluşuyor. Güçlü kadrosu ile başrollerinde Miray Daner, Sanem Çelik ve Tolga Tekin'in yer aldığı uyarlama bir dizi olan Bir Litre Gözyaşı sosyal medyayı sallıyor. Bir Litre Gözyaşı'nda heyecan bitmiyor. Cihan yakın arkadaşı Hande ile Mahir'in yakınlaşmasını görünce aşık olduğunu anlıyor. Kelimenin tam anlamı ile yıkılıyor. Mahir ise bu aşk üçgeninden çıkmanın yolunu arıyor. Cihan'a olan aşkını itiraf etmenin yollarını arıyor. Cihan ise Hande'yi üzmemek için Mahir'den köşe bucak kaçmaya çalışsada bir şekilde yanında buluyor kendisini. Bir Litre Gözyaşı 9. bölüm izle, yeni ve son bölüm full tek parça izle, 1 Litre Gözyaşı 10. yeni bölüm fragmanı, Bir Litre Gözyaşı YouTube, Kanal D izle

BİR LİTRE GÖZYAŞI 9.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BİR LİTRE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hande’nin beklenmedik hamlesini gören Cihan, Mahir’den uzak durmaya karar verir. Cihan’a açılma konusunda bu sefer çok kararlı olan Mahir Cihan’a onu sevdiğini söylemenin yollarını ararken, Ali de Cihan’ın gönlünü almak için elinden geleni yapmaktadır. Kimse üzülmesin diye her zaman pozitif kalmaya çalışan Cihan, hastalığının oluşturduğu psikolojik etkileri derinden hissetmeye başlar. Hande’yi üzmemek için Mahir’den kaçsa da kendini hep onun yanında bulan Cihan’ın Mahir yüzünden yaşadığı bu gel-gitleri yanlış anlayan Muzo, Figen’in tüm uyarılarına rağmen Ali’yi Cihan’dan uzak tutmanın yollarını aramaya başlar.

Selin’in de kışkırtmalarıyla Cihan ve Mahir arasında bir şeyler olduğundan şüphelenmeye başlayan Hande ise, Cihan’ın annesi ve babası için hazırladığı yıldönümü sürprizine Ali’yi de dahil edince dörtlü arasındaki dengeler yeniden değişir.

Diğer yandan Güzin’in aldığı hediye ile kıskançlık krizine giren Elif, Sedat’ın karanlık dünyasında dönüşü olmayan işlere bulaşarak kendini ve ailesini tehlikeye sürüklemektedir.

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Cihan'a duygularını itiraf eden Mahir, beklediği karşılığı alabilecek mi? Cihan'a olan duyguları, Mahir'in babasının da dikkatini çeker. Mahir'i, gerçekleri söylemesi konusunda teşvik eder. Mahir de babasının bu sözleriyle cesaretlenir ve Cihan'a duygularını açık açık göstermeye karar verir. Öte yandan Mahir ile geçirdiği zamandan sonra Cihan da duygularının karışık olduğunun farkına varır. Ali'nin evlilik teklifi sonrası yeniden bir araya gelseler de Cihan, Mahir'e olan duygularını sorgulamaya başlar. Üstelik bu etrafındaki kişiler tarafından da fark edilir.

Hande en yakın arkadaşı Cihan'a, Mahir'e olan duygularını dile getirmişti. Hande'nin itirafı karşısında şaşkınlık yaşayan Cihan, ne diyeceğini bilemez. Beyincik dejenerasyonu hastalığına yakalandığını öğrendiği andan itibaren hayatını yeniden şekillendiren Cihan, bu duygu karmaşası karşısında nasıl hareket edeceğini bilemez. Üstelik Ali, Cihan'ın peşini bırakmayacaktır. Yeniden eski günlerine dönmek isteyen Ali, Cihan'ın kendisine olan mesafeli duruşunun farkındadır. Cihan'a kalbini açan Mahir, aynı karşılığı bulabilecek midir?

BİR LİTRE GÖZYAŞI KONUSU

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

BİR LİTRE GÖZYAŞI KÜNYESİ

Yapım : Med Yapım - Mf Yapım

Yönetmen : Serhan Şahin

Senaryo : Hayal Taciri

Uygulayıcı Yapımcı : Şelale Baskıcı

Oyuncular : Miray Daner (Cihan Yürekli), Sanem Çelik (Figen Yürekli), Tolga Tekin ( Muzaffer Yürekli), Helin Kandemir (Elif Yürekli), Görkem Mete Demir (Deniz Yürekli), Revna Çolak (Eda Yürekli), Mert Yazıcıoğlu (Mahir Yetkin)