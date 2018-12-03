Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzik şirketi aracılığıyla bir açıklama yapan Sıla, kendisine ait olmayan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan haber yapıldığını belirtti.

İşte o açıklama:



Değerli Basın Mensuplarının Dikkatine;

Medya organları bir süredir sanatçımız Sıla Gençoğlu’na ait olmayan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan alıntılar yapılarak, Sıla Gençoğlu’nun cümleleri gibi haberleştirmektedir.

Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek adına aşağıda Sıla Gençoğlu’nun tüm resmi sosyal medya hesaplarını belirtir, bu hesaplar dışında paylaşım yapan hiçbir hesaba itibar etmemenizi önemle rica ederiz.