Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Kim Milyoner Olmak İster'de Aleyna Cesur adlı yarışmasının yaşadığı olay, sunucu Murat Yıldırım da dahil herkesi şaşkına çevirdi.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Aleyna Cesur, 30 bin TL değerindeki soruda telefon jokerini kullandı. Cesur'un yakın bir arkadaşı, kendisine yöneltilen soruyu internetten bulmaya çalışınca sosyal medyada gündem oldu.

SORUYU İNTERNETTE ARATTI

"Guinness Dünya Rekorarı'na göre Kurt Steinter, bir taşı su üzerinde art arda kaç defa sektirerek rekor kırmıştır?" sorusunda takılan yarışmacının yardım beklediği arkadaşı, doğru cevabı bilemeyince internetten arama yapmaya başladı. Telefon jokeri, sorunun cevabını bulmaya çalışsa da 30 saniyelik sürede başarılı olamadı.

"AĞZINDA BİR ŞEY VARDI GALİBA"

Klavye sesleri üzerine sunucu Murat Yıldırım, "Ağzında bir şey vardı galiba, yiyordu" sözleriyle göndermede bulundu.

YANLIŞ CEVAP VERDİ, ELENDİ

Telefon jokerinde cevabı öğrenemeyen yarışmacı, yarı yarıya joker hakkını da kullandı. Daha sonra doğru olan '88' şıkkı yerine yanlış yanıt veren Aleyna Cesur, 15 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.